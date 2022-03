'Não vai ter bíblias jorrando dinheiro no JN', questiona Lenio Streck

“Quando era contra o PT, Jornal Nacional tinha a tubulação saindo $$”, mas “agora com pastores do MEC, nada”, lembrou o jurista edit

247 - O jurista Lenio Streck questionou a seletividade do Jornal Nacional, principal noticiário da TV Globo. Ele lembrou que quando o ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol, fez o Power Point contra Lula (PT), pelo qual foi condenado a pagar indenização ao ex-presidente, “os jornalões deram capa”. Já quando ele foi condenado, “deram cinco linhas”.

“Quando era contra o PT, Jornal Nacional tinha a tubulação saindo $$”, mas “agora com pastores do MEC, nada”. “Não deveria ter uma Bíblia da qual saem $$?”, questionou. “Oh, grande imprensa!”, ironizou.

Falemos sério. Qdo Dallagnol fez o Power Point, os jornalões deram CAPA. Inteira. DD condenado, deram 5 linhas. Qdo era contra o PT, JN tinha a tubulação saindo $$. Lembram? Agora com os pastores do MEC, nada. Não deveria ter uma Bíblia da qual saem $$? Oh, grande imprensa! — Lenio Luiz Streck (@LenioStreck) March 25, 2022

