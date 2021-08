Nas redes, desconfiança na segurança das urnas preocupa e ensaia revés democrático, alerta diretor da Bites Consultoria

247 - Diretor da Bites Consultoria, Manoel Fernandes destacou que oposicionistas ao governo federal não podem se deixar pautar por todos os temas que Jair Bolsonaro levanta, seja em público ou pelas redes sociais. "Bolsonaro conseguiu pautar o debate nas redes, no tráfego da Internet, e plantou a dúvida sobre a segurança do sistema de urna eletrônica", alertou o dirigente em entrevista ao programa Sua Excelência, O Fato, com o jornalista Luís Costa Pinto.

De acordo com o dirigente, "a oposição a Bolsonaro, de todos os matizes, ainda continua se deixando pautar pelos temas deles, do bolsonarismo. E isso é um erro". "Se hoje uma parcela considerável dos brasileiros desconfia da integridade da urna eletrônica, algo que não estava em debate há dois, três, cinco, dez anos atrás, amanhã vai desconfiar de quê? Da Democracia?", questionou.

A Bites fez um extenso levantamento sobre o tráfego de informações entre os 13 principais sites do bolsonarismo e os 13 principais sites da mídia independente e constatou que as bolha do bolsonarismo consegue indexar com mais sucesso os temas que cria na ferramenta de buscas porque falam de maneira derrogatória da oposição, mas evitam compartilhar os temas de críticos ao governo.

