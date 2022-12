Nassif: "a Globo precisa de Lula; e Lula precisa da Globo"

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Luis Nassif, em artigo publicado no GGN nesta sexta-feira (30), destaca que a Globo e o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisam um do outro neste momento.

A Globo, segundo ele, teve de "afrouxar" suas "correntes ideológicas" diante das ameaças que se colocaram frente a seu domínio. "Nas últimas décadas, enquanto a Globo esmerava-se em destruir o PT, e exibia sua musculatura mandando Edir Macedo para a cadeia, os neopentecostais montavam uma rede mais influente que a da própria Globo, porque composta por emissoras de rádio e TV e reforçada por pregação presencial e por financiamento dos fiéis: um modelo de negócios campeão. No início da abertura da mídia televisiva, conversei com um executivo da Record que previu o fim do domínio da Globo, por uma razão simples: ela montou uma estrutura super-cara, que lhe assegurava o monopólio da audiência e dava retorno financeiro. Seus contratos permanentes com artistas e jornalistas garantiam que a imagem Globo jamais seria aproveitada por outra emissora. Os tempos passaram, o streaming chegou para ficar, a economia entrou em crise, o governo cortou os financiamentos e, mais que isso, a sombra assustadora do bolsonarismo pairou sobre o futuro da empresa. A Globo passou a investir todas suas forças na Globoplay, contando com um caixa reforçado, mas receitas cadentes".

Como resultado de todo o processo, gerou-se "uma simbiose curiosa: a Globo precisa de Lula; e Lula precisa da Globo".

"Nos próximos anos haverá uma furiosa disputa de narrativas e pelo menos dois anos espinhosos para o novo governo. Dois porcos-espinhos dormirão abraçados de noite e batalharão na mesma frente de dia, como irmãos de fé. Só não vale beijo na boca", finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.