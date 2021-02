Nassif: a Lava Jato foi a falência da imprensa conservadora e de entidades de jornalistas

O jornalista Luis Nassif denuncia o papel colaboracionista que a Abraji, a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, teve com a Lava Jato. edit

247 - O jornalista Luis Nassif afirmou, durante o Boa Noite 247, que “não houve apenas uma falência da imprensa [durante a Lava Jato], mas de entidades representativas dos jornalistas”. Ele citou especialmente a Abraji, a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, por seu papel colaboracionista com a operação de Moro-Dallagnol.

“Ela enaltecia em todos os momentos Moro e Dallagnol. A Abraji e os jornalistas ligados a ela toda hora comparavam o que faziam com a atividade de um WikiLeaks e outros, como se estivessem no mesmo nível”, afirmou Nassif. E acrescentou: “era uma evidente distorção: enquanto o WikiLeaks arrancava informações secretas das autoridades, a Abraji e esses jornalistas recebiam das autoridades as informações e davam tratamento de furo jornalístico". Eram mera correia de transmissão do que recebiam da Lava Jato”.

Para Nassif, “a Abraji tem ligações umbilicais dos grupos de mídia conservadores, muito diferente de uma ABI (Associação Brasileira de Imprensa)”. Ele pondera que a entidade precisará repensar seu papel.

Assista ao Boa Noite 247:

