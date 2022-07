Nassif: 'CNN Brasil se igualou à Fox News ao deixar Boris Casoy espalhar fake news sobre Lula e o PT'

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif afirma, no Jornal GGN, que “a CNN Brasil passou a desempenhar o mesmo papel da Fox News nos Estados Unidos” ao permitir que o jornalista Boris Casoy espalhe fake news associando a morte do ex-prefeito Celso Daniel, em 2002, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e PT, além da facção criminosa Primeira Comando da Capital (PCC).

“Ora, esse boato é divulgado periodicamente pela CNN, através de seu comentarista Boris Casoy, mas tem a blindagem da CNN para escapar das sanções de Moraes”, diz Nassif em referência à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu 16 pessoas de utilizarem as redes sociais para difundir a fake news.

“De qualquer modo, a lista de Moraes coloca Boris – e a CNN – em pé de igualdade com os seguintes propagadores dessa fake news, entre outros”, ressalta.

“Pelas informações de colegas, o método de trabalho da CNN é uma área de checagem, que checa as informações antes de ir para o ar. Alguns reclamam que esse trabalho atrasa o “furo” mas, de qualquer modo, é uma garantia de qualidade. O que explica, então, Boris difundindo informações livremente, que o próprio STF acaba de qualificar como fake news, sem ser corrigido? O que está por trás desse anti jornalismo que transforma a CNN Brasil em uma cópia da Fox News?”, finaliza.

