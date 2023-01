Nassif cobra Lula pela demissão do comandante do Exército e do responsável pelo Batalhão da Guarda Presidencial

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif, em artigo publicado no GGN nesta terça-feira (10), cobra que o presidente Lula (PT) demita o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, e puna o responsável pelo Batalhão da Guarda Presidencial, coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora.

"Foi uma vergonha mundial para o Brasil, por culpa direta do coronel Paulo Jorge e de seus superiores", diz Nassif em referência aos atentados terroristas cometidos por bolsonaristas em Brasília no domingo (8).

"Outro passo será exigir a punição de todos os militares da ativa que participaram das manifestações", afirma o jornalista, apontando ainda, para além da culpa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a responsabilidade dos agentes de segurança do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Nassif também fez críticas ao ministro da Defesa, José Múcio: "não comanda nada, só contemporiza. Não definiu uma meta ou um capítulo sequer do Plano Nacional de Defesa. Ao passar pano nos militares, mesmo naqueles comandantes que permitiram que terroristas se abrigassem sob os muros dos quartéis, apenas estimulou o empoderamento dos indisciplinados, especialmente dos coronéis".

