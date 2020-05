Nassif: com Guedes e Bolsonaro, não há chance de retomada econômica

"Apesar de, nas duas vezes em que recebeu empresários, Bolsonaro tenha manobrado para jogar-los contra os demais poderes – Supremo e Congresso – a cada dia que passa fica mais clara a inoperância do governo no campo econômico", escreve o jornalista Luis Nassif edit

247 - "Com os impasses políticos e a manutenção de Bolsonaro – e, especialmente, de Paulo Guedes – não há a menor possibilidade de uma recuperação da economia", escreve Luis Nassif em sua coluna publicada no jornal GGN. "Apesar de, nas duas vezes em que recebeu empresários, Bolsonaro tenha manobrado para jogá-los contra os demais poderes – Supremo e Congresso – a cada dia que passa fica mais clara a inoperância do governo no campo econômico".

O jornalista destaca que "a liberação de recursos para crédito esbarrou em uma dificuldade óbvia, apontada aqui de cara: não adiantaria disponibilizar recursos para bancos, se não resolvesse a questão do risco de crédito, que ficaria por conta dos bancos. A saída seria o Tesouro assumir a maior parte do risco, através do BNDES. Até agora não saiu nada. As dificuldades impostas por Paulo Guedes – tanto na ajuda aos estados quanto às empresas – são tão recorrentes, que se fica sem saber se é questão de incompetência ou de boicote".

Leia a íntegra no jornal GGN

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.