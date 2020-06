Nassif: com o amadorismo indesculpável de ter abrigado Queiroz, Wassef se expôs definitivamente

"O fato de estar ligado aos Bolsonaro e do advogado de Queiroz ser seu advogado particular permite desconfianças sobre a forma como Queiroz será defendido", opina o jornalista Luis Nassif edit

247 - "A familiaridade de Wassef com o mundo político, empresarial e policial de um lado, o empreendedorismo invencível de Flávio Bolsonaro, de outro, certamente abriu espaço para muitas parcerias, ainda não visíveis", escreve Luis Nassif em seu Xadrez,

"Com o amadorismo indesculpável de ter abrigado Queiroz, Wassef se expôs definitivamente. O fato de estar ligado aos Bolsonaro e do advogado de Queiroz ser seu advogado particular permite desconfianças sobre a forma como Queiroz será defendido", opina o jornalista.

"Além disso, jogará mais luzes sobre a Operação Pandora e as aventuras de Cristina Bonner", acrescenta ele.

Leia a íntegra do artigo no jornal GGN.

