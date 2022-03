Nassif condena Putin e os EUA pelos "horrores de uma política de ocupação de um país"

O jornalista ainda critica a cobertura da imprensa brasileira sobre a guerra na Ucrânia: "um atentado aos princípios do jornalismo" edit

247 - O jornalista Luis Nassif, em artigo publicado neste sábado (12) no GGN, condenou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e os governos norte-americanos pelos "horrores de uma política de ocupação de um país".

Ele diz que assim como Putin ordenou a invasão à Ucrânia, os Estados Unidos também já colocaram em campo ações do mesmo tipo contra outros países. "Há inúmeras explicações para a ofensiva de Putin, em impedir que a Ucrânia aderisse à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). E inúmeros alertas de estrategistas americanos sobre os riscos, para o mundo, de não desmilitarizar a Ucrânia e manter a Rússia acuada. Mas não absolvem nem Putin, nem os Estados Unidos, dos horrores de uma política de ocupação de um país. Em ambos os casos, foram cometidos crimes contra a humanidade. Putin é um criminoso de guerra, como foram Barack Obama e George Bush Jr.".

Nassif também critica a cobertura da imprensa brasileira sobre a guerra. "O anti jornalismo praticado, a subordinação vergonhosa às informações oficiais de uma das partes é, primeiro, um atentado aos princípios do jornalismo. Se a responsabilidade do jornalismo é expor fatos objetivos ao público, devidamente contextualizados, trazer apenas uma versão é duplamente irresponsável".

"Ao endossar a culpa seletiva, não se obtém nem o benefício da condenação futura de qualquer nova invasão de país, independentemente de quem for o invasor e o invadido. Se o invasor for os Estados Unidos, estará previamente blindado de qualquer condenação pública, devido à parcialidade vergonhosa da mídia", completou.

"A guerra atual é sinal da falência da democracia liberal, do multilateralismo e, principalmente, do jornalismo", concluiu.

