Nassif: demissão de Janio de Freitas mostra que a Folha se prepara cada vez mais para ser porta-voz do mercado

247 - O jornalista Luis Nassif, em artigo publicado no GGN neste domingo (18), repercute a demissão do também jornalista Janio de Freitas, aos 90 anos, da Folha de S. Paulo. Nassif afirmou que Janio de Freitas resistiu, dentro do jornal, à guinada para a direita da Folha: "muitos grandes jornalistas aderiram de forma vergonhosa. Janio se manteve no jornal sem perder a dignidade. Aliás, desde que tornou-se titular de coluna, sempre manteve posição crítica em relação aos excessos do jornalismo e não poucas vezes se atritou com Otávio Frias Filho".

"O velho Frias aceitava jornalistas que, como Jânio, com sua independência enriqueciam o produto jornal. Há pouco tempo a Folha dedicou uma página aos 90 anos de Janio. Esta semana, demitiu-o, por corte de custos. O argumento é risível. Há tempos, Janio era crítico da linha editorial do jornal, da guinada para a direita. Algumas vezes conversamos por telefone e ele falava de sua desilusão com a linha editorial do jornal", prosseguiu.

Para Nassif, a demissão de Janio "talvez tenha sido o maior baque na imagem" da Folha de S. Paulo, "e uma pá de cal na esperança de que voltasse a ser o jornal plural das Diretas e dos anos 90. A saída de Janio, somada à de Gregório Duvivier e Marilene Felinto mostra um jornal se preparando para ser, cada vez mais, um porta-voz do mercado nos próximos anos".

"Mais que isso, o crescimento da equipe jornalística da UOL e o emagrecimento gradativo da Folha, reforçam a suspeita de que é um jornal que caminha para ser extinto pelo grupo comandado por Luiz Frias", finalizou Nassif.

