Nassif: desmoralização de eleição permitiu a ascensão do bolsonarismo

247 - Em análise publicada no jornal GGN, Luis Nassif cita alguns fatores que levaram à ascensão do bolsonarismo, como desmoralização do processo eleitoral. "As declarações de Aécio Neves questionando os resultados no mesmo dia das eleições; as tentativas do Ministro Gilmar Mendes, no Tribunal Superior Eleitoral, de tentar impugnar a chapa de Dilma. Na última hora, Luiz Fux voltou atrás e, por um voto, não conseguiu a maioria que impugnaria a chapa Dilma-Temer", lembra.

O jornalista também cita a criação de movimentos de massa pró-golpe contra Dilma Rousseff e a volta de uma suposta ameaça comunista. Foram elencados, ainda, o envolvimento dos poderes pela rua, com o objetivo de emparedar autoridades, o desmonte da Constituição e o documento lançado pelo MDB A Ponte para o Futuro. "A reconstrução será dura", diz Nassif. "Exigirá uma enorme auto-crítica geral, que permita o primeiro passo para a reconstrução nacional: colocar o povo como centro de todas as políticas públicas, completando a obra inacabada da Abolição".

