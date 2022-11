Nassif: fala de Augusto Nardes é parte de estratégia para acelerar atos golpistas contra posse de Lula

Apoie o 247

247 - O jornalista Luís Nassif afirmou nesta segunda-feira (21) que a mensagem de teor golpista do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, fazem parte de uma estratégia óbvia. "Trata-se de acelerar as manifestações anti-posse até o limite da explosão de alguma violência, em um dos muitos pontos de concentração", disse Nassif em artigo no Jornal GGN.

"Uma tragédia radicalizaria ainda mais as ocupações, fornecendo o álibi para uma operação de Garantia da Lei e da Ordem, a maneira de legalizar o golpe. E sem a necessidade da liderança de Jair Bolsonaro que, aparentemente, entrou em estado de pânico com a possibilidade de incorrer em novo crime e ser responsabilizado por ele", avaliou o jornalista.

Para Nassif, esta postura explica as declarações do general Braga Netto e de Augusto Nardes estimulando a continuidade das manifestações nos quartéis, "enquanto manifestantes são alimentados cada vez mais com discursos de ódio". "Faz parte do mesmo jogo os cortes no orçamento da Polícia Rodoviária Federal, fornecendo um álibi para a não-ação", afirmou.

