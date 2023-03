Nassif homenageia fiscal desconhecido que segurou o suborno a Bolsonaro em aeroporto

Apoie o 247

Por Luis Nassif, no GGN - Na adolescência, uma das histórias que me tocou foi a de um guarda de trânsito inglês, que multou um carro da Rainha. Em plena ditadura brasileira, a ideia de uma democracia em que a própria Rainha era multada era um alento.

No episódio do suborno da Arábia Saudita aos Bolsonaro, transportado por uma “mula” graduada – o Almirante Bento Albuquerque – não apareceu o nome do único herói dessa trama, o fiscal anônimo que impediu o transporte da mercadoria.

Segundo as reportagens, o Almirante deu carteirada, depois o Itamaraty, depois os Bolsonaro, mas o colar permaneceu na alfândega, como prova inconteste do suborno pago.

Não é o primeiro caso que conheço de fiscal que cumpre seu dever.

