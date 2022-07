Nassif ironiza decisão que libera candidatura de Eduardo Cunha: 'é a volta gloriosa do imperador do Brasil'

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif criticou, nesta sexta-feira (22), pelo Twitter, a decisão judicial que liberou o ex-deputado federal Eduardo Cunha (PTB). O jornalista lembrou também ter sido alvo de uma ação por ter criticado o ex-presidente da Câmara. O ex-parlamentar afirmou ser pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

"Justiça federal libera eduardo cunha para concorrer às eleições. TJ do Rio me condena por difamar Cunha. É a volta gloriosa do imperador do Brasil", escreveu. "Cunha tinha conta na Suíça. Mas o desembargador Cleber Ghelfenstein me condenou por insinuar que Cunha praticava sonegação fiscal".

O ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro em outras ações penais, todas em primeira instância jurídica. Para a aplicação da Lei da Ficha Limpa, é necessária uma condenação em segunda instância.

O ex-parlamentar tinha uma condenação em segundo grau, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, no âmbito da antiga Operação Lava Jato. Mas, em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a competência da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro para avaliar o caso, e os processos anteriores foram anulados.

