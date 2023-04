Nassif: lavajatistas travam guerra para impedir depoimento de Tacla Duran

Apoie o 247

247 - O Brasil enfrenta uma guerra civilizatória que busca devolver o país à institucionalidade. Segundo artigo publicado pelo jornalista Luis Nassif no GGN nesta quarta-feira (12), a operação Lava Jato e a consequente ascensão de Jair Bolsonaro (PL) ao poder tiraram o país da legalidade, criando um estado paralelo que agora precisa ser desmantelado.

A esperança para que isso aconteça está no depoimento do advogado Tacla Duran, que poderia revelar a verdadeira história da Lava Jato. No entanto, há aliados do ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região que estão tentando desesperadamente impedir que Duran preste seu depoimento. "Entre os aliados de Sérgio Moro no TRF4, montou-se uma verdadeira operação de boicote ao próprio Supremo Tribunal Federal, liderada pelo desembargador Alfredo Augusto Malucelli e alguns procuradores, procurando desesperadamente impedir o depoimento de Tacla Duran. Ontem, houve a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Seu último ato foi uma decisão impedindo a prisão de Tacla, e permitindo que possa prestar seu depoimento. Malucelli esperou a aposentadoria de Lewandowski para ordenar a prisão de Tacla, medida não acatada pelo juiz Eduardo Appio, para se manter dentro da legalidade", relata Nassif.

Além disso, Malucelli está tentando colocar a juíza Gabriela Hardt no lugar de Appio, e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) lidera um movimento para impedir a convocação de Duran à Câmara para depor sobre a Lava Jato.

Segundo o jornalista, esses "são os últimos estertores do estado paralelo criado na última década".

