Nassif prevê onda de saques e ebulição social no Brasil

247 - "O país já entrou em um terreno movediço experimentado poucas vezes, a última das quais nos anos 80: a estagflação. Trata-se de um período em que convivem, simultaneamente, estagnação econômica e inflação", escreve Luis Nassif em análise publicada no Jornal GGN. "O fim da renda emergencial, a explosão do desemprego e a falta de perspectivas em relação ao futuro próximo provocarão, inevitavelmente, explosões de ódio pelo país, com saques e outras manifestações", acrescenta.

De acordo com o jornalista, "no primeiro tempo do jogo, houve alta nos preços dos insumos que foi repassada para os preços de produtos – especialmente produtos populares, têxteis e alimentos".

"Com o fim da renda emergencial, o impacto sobre as empresas – especialmente de bens de consumo popular – será imediato. Muitos setores estão pressionando pela alta de custos e não mais conseguindo repassar para a ponta", continua. "O segundo ponto de tensão é o Covid-19 chegando na classe média. A segunda onda tem avançado com uma virulência muito superior à primeira", acrescenta.

