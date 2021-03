Nassif: pronunciamento de Lula e voto de Gilmar Mendes pela suspeição de Moro deram 'freada de arrumação' no debate político

247 - O jornalista Luís Nassif analisou os efeitos do discurso histórico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa quarta-feira (10), na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.

Em artigo no Jornal GGN, Nassif analisa que o pronunciamento de Lula e o voto do ministro Gilmar Mendes pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal promoveram uma verdadeira "freada de arrumação" na discussão política.

"Aconteceram coisas impensáveis até dois dias atrás, como Alexandre Garcia fazendo comentários sensatos, a Globonews e o G1 cobrindo ao vivo o discurso de Lula, o Jornal Nacional abrindo amplo espaço para uma cobertura isenta dos discursos de Gilmar e Lula e a Globo liberando seus colunistas (disciplinados) para promover um embate de ideias, com elogios e críticas a Lula", analisou o jornalista.

"Teve até Miriam Leitão louvando o 'discurso de estadista' de Lula e não se pronunciando sobre os destinos da Lava Jato. Culminou com uma reportagem no jornal O Globo sobre os abusos da Lava Jato, selando o fim definitivo da mais nefasta aliança política da história do país", acrescentou.

