Nassif: Xadrez da indústria das armas no Rio e o silêncio da Polícia Federal de Moro

247 - "No dia 30 de junho de 2017 foram apreendidos 60 fuzis de guerra no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Eram fuzis AK 47, G3 e AR 15, de grosso calibre, contrabandeados de Miami", escreve Nassif.

"No dia 12 de março de 2019 foram apreendidos mais 117 fuzis na casa de um militar amigo de Ronnie Lessa, acusado do assassinato de Marielle Franco. Alexandre Motta de Souza foi detido na operação".

"No dia 8 de junho, o suspeito foi solto".

"No dia 30 de agosto de 2019, Ricardo Saad foi exonerado por Jair Bolsonaro do cargo de superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, alegando “baixa produtividade”. Nos dias seguintes, houve vasta documentação comprovando que Saad era um dos mais produtivos delegados da Polícia Federal. O que incomodou Bolsonaro certamente foi a atuação competente do delegado contra o contrabando de armas". Leia a íntegra