Natuza Nery enquadra Fábio Faria: 'o senhor diz coisas que não batem com a realidade' (vídeo)

247 - Depois do senador Marcos Rogério (RO-DEM), nesta segunda-feira (21) foi a vez do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ser enquadrado pela jornalista Natuza Nery na GloboNews.

Por quase dois minutos, a jornalista disse ao ministro que seu discurso não bate com a realidade e desmentiu o comandado de Jair Bolsonaro, que afirmou que o governo federal foi rápido no processo de vacinação no Brasil, que ainda é lento e pífio.

“Ministro, mas o senhor, o senhor disse coisas aqui que não batem com a realidade. Que o governo foi rápido: o governo não foi rápido. Muitas pessoas morreram, as vacinas podiam ter chegado aqui em dezembro. O governo não comprou vacina e muitas pessoas morreram, porque o governo nega a vacina, porque o governo acreditava numa tese estapafúrdia de imunidade de rebanho", falou Natuza.

