Nazifascistas bolsonaristas agridem equipe de reportagem do Uol

247 - Um grupo de nazifascistas bolsonaristas que estava acampado na frente da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende-RJ, agrediu um repórter e uma repórter cinematográfica do portal Uol na sexta-feira (25), informa o veículo.

A equipe foi cercada, agredida e teve um celular arrancado da mão enquanto fazia uma reportagem no local, que foi visitado por Jair Bolsonaro (PL) no dia seguinte , sábado (26). No momento em que o telefone foi arrancado de sua mão, a cinegrafista foi atingida no dedo mínimo da mão esquerda, que chegou a ficar roxo e inchado.

O Uol relatou que a equipe contava com um destacamento da Polícia do Exército fazendo sua proteção, mas isso não impediu a agressão de ocorrer. Também foi necessária uma escolta para entrar no carro e deixar o local, tendo sido necessário o acompanhamento por uma dupla de militares pois os nazifascistas entraram em seus próprios carros para seguir a reportagem.

Foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil de Resende por ameaça, injúria e lesão corporal. Até o momento, nenhum dos agressores foi identificado.

