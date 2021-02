Nego Di acusa Globo de manipulação do BBB: “cansei de passar pano”

O ex-BBB afirma que a emissora chama participantes no confessionário, diversas vezes, para dar orientações sobre como deveriam agir edit

Metrópoles - A entrevista de Lucas Penteado para o Altas Horas, nesse sábado(27/2), foi o estopim para Nego Di falar tudo o que estava engasgado sobre o BBB21 e a TV Globo. Em uma série de vídeos publicados em sua conta oficial no Instagram, o humorista acusou a emissora de manipulação e favorecimento para alguns participantes, em detrimento de outros.

“A real é que eu estou cansado de evitar falar da Globo, de passar pano… Tá Demais! F*da-se que tem contrato. Azar”, revoltou-se Nego Di.

O ex-BBB narrou momentos polêmicos de atuais favoritos ao prêmio do reality, que não tiveram destaque na edição do programa. “Ele disse que sofreu homofobia lá dentro. A primeira pessoa a questionar se ele era bissexual ou se ele estava fazendo aquilo para permanecer, foi a Sarah. Ela inclusive usou o termo ‘topa tudo por dinheiro’. Ela entrou na sala e falou assim: ‘defendi até agora, mas lavei as minhas mãos. Se ele usou o Gil, sério, topa tudo por dinheiro’. Isso desde a hora que eles se beijaram até a hora que eu fui dormir. Então eu quero entender. Globo, onde foi parar esse material? Onde foram parar esses registros?”, questiona Nego Di.

Continue lendo no Metrópoles.

Assista:

IH RAPAZ OLHA O NEGO DI METENDO O LOUCO NA GLOBO



pic.twitter.com/S1CdXZ7AV8 — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) February 28, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.