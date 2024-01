"Netanyahu usa o holocausto nazista para promover um novo holocausto contra os palestinos", diz Hildegard Angel.

A declaração da jornalista foi feita neste domingo, durante o programa Bom Dia, da TV 247. "O sionismo está expondo as vísceras do colonialismo", afirmou Hildegard edit

247 - A jornalista Hildegard Angel disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, usa o holocausco nazista contra os judeus para justificar o genocídio contra o povo palestino. A declaração foi feita no programa Bom Dia deste domingo, exibido pela TV 247.

"Ele (Netanyahu) recorre ao Holocausto várias vezes, como se ele cavoucasse uma ferida que vai durar eternamente nos judeus e usa dessa memória para justificar um novo holocausto promovido agora pelos sionistas", afirmou a jornalista, em referência ao discurso de Netanyahu feito por ocasião dos 100 dias do ataque de Israel aos palestinos na Faixa de Gaza.

"É um pronunciamento covarde que ele faz. E no final ele acena com o seu cofrinho. Faz um barulhinho com seu cofrinho e diz que tem muito dinheiro – usa esse termo mesmo –, ou seja, que eles têm muito dinheiro. Veja só que me passa pela cabeça sobre quem ganha dinheiro com essa guerra unilateral", acrescentou.

O ataque de Israel na Faixa de Gaza começou no dia 7 de outubro de 2023, depois de uma ação terrorista do Hamas que resultou na morte de cerca de 1.200 judeus mortos e o sequestro de cerca de duzentas pessoas.

A resposta de Israel é considerada desproporcional por chefes de estado em todo o mundo. E Israel, só nas últimas 24 horas, matou 100 palestinos. Desde 7 de outubro, o estado israelense já assassinou mais de 23 mil palestinos, muitos deles crianças e mulheres, e feriu mais de 60 mil, deixando várias crianças mutiladas e sem parentes vivos.

