Netflix demite ator acusado de assédio sexual e vai regravar série

Metrópoles - O ator Frank Langella, indicado ao Oscar pelo filme Frost/Nixon, foi demitido da minissérie A Queda da Casa de Usher, da Netflix, de acordo com o site Deadline. Ele é acusado de má conduta no set de filmagens e de assédio, por fazer piadas sexuais e acariciar a perna de uma atriz.

Ainda segundo a reportagem, as cenas da minissérie gravadas com Langella serão regravadas, e outro ator vai ser escalado para viver o personagem dele, um dos protagonistas da trama.

Segundo o TMZ, a decisão de demiti-lo aconteceu nessa quarta-feira (13), mesmo com a produção já em andamento. As gravações que não envolvem Roderick Usher, personagem de Langella, continuam.

A minissérie da plataforma de streaming é uma adaptação do livro homônimo de Edgar Allan Poe, e conta com nomes como Carla Gugino, Mary McDonnell e Carl Lumbly no elenco.

