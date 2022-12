Netflix quer acabar com o compartilhamento de senhas em 2023

Apoie o 247

247 - A Netflix quer acabar com o compartilhamento de senhas de assinantes a partir de 2023. A medida tem como objetivo combater uma prática realizada por mais de 100 milhões de usuários da plataforma de streaming em todo o mundo. As informações são do portal Metrópoles.

Em janeiro de 2022, após um crescimento vertiginoso no auge da pandemia, entre 2020 e 2021, a Netflix amargou a primeira queda de clientes em dez anos. As perdas somaram cerca de 2,3 milhões de assinantes, sendo 1,3 milhão no Canadá e nos Estados Unidos, além de outro milhão no restante do mundo.

Na prática, o compartilhamento de senhas já havia sido diagnosticado como um “grande problema” da plataforma em 2019, de acordo com uma reportagem publicada nesta semana pelo jornal americano Wall Street Journal (WJS). Mas as soluções para pôr fim à encrenca foram postergadas com o acréscimo da freguesia em 2020.

