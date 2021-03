Neto rebate Maju Coutinho: “O choro não é livre”

O apresentador também criticou as aglomerações e a tentativa de manutenção do futebol e se disse a favor do lockdown edit

Metrópoles - O apresentador Craque Neto reservou um tempo no programa Os Donos da Bola, na TV Bandeirantes, para criticar a fala polêmica da jornalista Maju Coutinho de que “o choro é livre”, em referência a quem é contra as medidas de restrição de circulação para o combate ao avanço da Covid-19. Nesta quinta-feira (18/3), o ex-jogador cobrou um pedido de desculpas da âncora do Jornal Hoje, da TV Globo.

“A gente tem que respeitar quem está trabalhando também. Quem precisa trabalhar para sobreviver, a gente tem que ter respeito, independentemente de onde a gente vai ou de onde a gente vive ou do dinheiro que a gente tem. E isso eu estou dando recado para a menina que chama Maju, lá da Globo. É para você. O que você falou, você pode pedir desculpas. O choro não é livre”, afirmou Neto.

Ele também voltou a combater as aglomerações, criticou a tentativa de manutenção do futebol e se disse a favor do lockdown. De acordo com Neto, uma funerária próximo ao estúdio do programa “vive cheia”. “O choro é livre para quem perde um pai, uma mãe, um vizinho ou até uma pessoa que não gosta? O choro não é livre e você pode pedir desculpa, porque é uma baita jornalista. O choro não é livre para quem passa fome, para fecha uma farmácia, para quem fecha uma venda. Nós todos no pensamento do lockdown, que as pessoas não devem sair de casa, é um pensamento nosso. Agora, o choro não é livre”, emendou o apresentador.

