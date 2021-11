New York Times: Bolsonaro quer 'melar' eleição de 2022 com ajuda de Trump

Jornal mais influente dos EUA alerta para a estratégia do presidente brasileiro, ditada pelo ex-ocupante da Casa Branca, para comprometer a lisura da corrida ao Palácio do Planalto no próximo ano edit

Revista Fórum - O mais influente diário dos EUA, o The New York Times, publicou uma matéria nesta quinta-feira (11) mostrando que o presidente Jair Bolsonaro está adotando toda a cartilha de Donald Trump, o ex-ocupante da Casa Branca, para tentar “melar” a eleição de 2022. Em meio ao derretimento de sua popularidade, o líder extremista brasileiro segue os passos de seu ídolo norte-americano visando ao comprometimento do pleito, para assim se sobressair, aponta a reportagem.

O texto começa relatando uma conferência onde são reproduzidas falas de Trump e menções à China, sobre suposta interferência na disputa eleitoral, mas o autor da matéria, Jack Nicas, explica que aquilo não está ocorrendo numa reunião política dos ultraconservadores estadunidenses, mas sim no Brasil, durante um ato em apoio a Bolsonaro.

Nicas mostra como as manobras do ex-mandatário de extrema direita dos EUA estão sendo aplicadas no Brasil e diz que essa pode ser a tônica da influência do Tio Sam no gigante do sul do continente.

“Logo após sair dos ataques aos resultados da eleição presidencial dos EUA, em 2020, o ex-presidente Donald Trump e seus aliados estão exportando sua estratégia para a maior democracia da América Latina, trabalhando para apoiar a candidatura de Bolsonaro à reeleição no próximo ano – e ajudando a semear dúvida no processo eleitoral, caso ele seja derrotado”, diz um trecho.

