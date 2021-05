New York Times destaca fake news bolsonarista envolvendo o jornal

"Estamos cientes de que uma versão manipulada da primeira página do New York Times circula na internet com matérias falsas e uma imagem de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro", declarou o jornal pelo Twitter edit

247 - O New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, publicou nesta terça-feira (4) dois tuítes desmontando a fake news veiculada por bolsonaristas na segunda-feira (3).

Apoiadores de Jair Bolsonaro circularam pelas redes sociais imagens de uma suposta capa do jornal norte-americano destacando as manifestações de apoio ao governo federal realizadas no domingo (2) em partes do Brasil.

The New York Times denuncia Capa falsa com apoio a Bolsonaro Genocida e Negacionista. NUNCA!!! pic.twitter.com/VzEPYT1qAi May 4, 2021

Pelo Twitter, o New York Times declarou: "estamos cientes de que uma versão manipulada da primeira página do New York Times circula na internet com matérias falsas e uma imagem de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro. O New York Times não publicou essa capa".

Veja nossa cobertura do Brasil aqui: https://t.co/W4M8DZdyeC Nosso arquivo de primeiras páginas do New York Times está disponível aqui: https://t.co/oU37Wuu2QR (2/2) May 4, 2021

