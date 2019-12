New York Times destaca queimadas na Amazônia como um dos principais fatos do ano

O jornal produziu uma série de matérias sobre a floresta nos últimos meses, sempre associando a crise do bioma com o descaso do presidente Jair Bolsonaro edit

Revista Fórum - O jornal americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo, publicou neste mês uma sequência de fotos que marcaram, segundo o jornal, os principais fatos de 2019. Dentre os 24 registros, destacou-se a imagem de Victor Moriyama, fotógrafo do NYT, que retrata a ossada de um animal em meio a uma floresta amazônica devastada pelos incêndios.

O jornal produziu uma série de matérias sobre a devastação da floresta nos últimos meses, sempre associando a crise ambiental do bioma com o descaso do presidente Jair Bolsonaro. No começo deste mês, por exemplo, o NYT publicou uma reportagem especial sobre os impactos negativos do governo brasileiro na floresta, sob o título “A Amazônia está completamente sem lei: a floresta tropical após o primeiro ano de Bolsonaro”.

