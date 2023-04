New York Times diz que não pagará por selo de verificação do perfil no Twitter

De acordo com a nova política do Twitter, as marcas de verificação de perfis agora são oferecidas apenas por meio de uma assinatura paga edit

Reuters) - O New York Times não pagará um valor mensal para obter o status de perfil com selo de verificado no Twitter, disse um porta-voz do jornal horas depois de o veículo perder a verificação na plataforma de mídia social.

De acordo com a nova política do Twitter, as marcas de verificação de perfis agora são oferecidas apenas por meio de uma assinatura paga. As organizações terão que desembolsar 1.000 dólares por mês para obter selos dourados de verificação, enquanto as pessoas poderão obter selos azuis por um preço inicial de 7 dólares nos Estados Unidos.

“Também não reembolsaremos os repórteres que assinarem o Twitter Blue para contas pessoais, exceto em casos excepcionais em que esse status seja essencial para fins de denúncia”, acrescentou o porta-voz.

O site Politico também não se oferecerá para pagar pelas verificações azuis de sua equipe de repórteres no Twitter, de acordo com um memorando enviado à equipe e que foi visto pela Reuters.

O Twitter havia anunciado anteriormente que, a partir de 1º de abril, várias contas perderiam seus selos de verificação assim que a empresa de mídia social começasse a encerrar sua política antiga de verificação por mérito.

O Twitter não respondeu à solicitação da Reuters por comentários.

(Reportagem de Urvi Dugar e Lavanya Ahire em Bengaluru)

