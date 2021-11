Neymar troca beijos com Mariana Rios e manda flores no dia seguinte

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Neymar comemorou a classificação da seleção brasileira para a Copa do Qatar com Mariana Rios. De acordo com o portal Extra, o jogador e a atriz trocaram beijos na madrugada de quinta para sexta-feira, na festa promovida por ele no bar Santo Cupido, em São Paulo, após a vitória do Brasil contra a Colômbia. Quem estava por lá foi testemunha, como Duda Reis e João Guilherme, que curtiram a noite como um casal.

No dia seguinte, Neymar enviou flores para a casa de Mariana Rios: um buquê gigante de rosas vermelhas. A atriz chegou a postar imagens, mas sem dizer de quem tinha recebido o mimo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE