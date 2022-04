No mês em que Cazuza completaria 64 anos, Datena o "homenageia" com gafe ao vivo

Apoie o 247

247 - Durante o Brasil Urgente desta quarta-feira (6), José Luiz Datena cometeu uma gafe ao vivo envolvendo o saudoso cantor Cazuza. O apresentador estava dando informações sobre uma quadrilha mascarada que invadiu um supermercado, usando disfarces de ícones das histórias em quadrinhos, como o vilão Coringa. A reportagem é do portal Na Telinha.

Ao criticar a situação, o âncora acabou citando a música de Renato Russo, eternizada pelo Legião Urbana, Que país é esse?. Contudo o jornalista acabou fazendo confusão e creditou a canção ao Cazuza. Na dúvida, ele perguntou ao colega de trabalho Felipe Garraffa, que confirmou se era mesmo o cantor que interpretava a música.

"Aí você vai ao mercado fazer compras aí entra o Coringa lá mandando bala para todo lado. Quer dizer, que país é esse, hein? Como diria nosso Cazuza... É o Cazuza, Garrafa, ou não? Quem País é Esse...", afirmou Datena. "É o Cazuza. É lógico que é o Cazuza", confirmou Felipe Garraffa erroneamente.

Além das gafes que ocasionalmente acontece no Brasil Urgente, os momentos de irritação de Datena no programa também chamam à atenção. Na última segunda-feira (4) por exemplo, Datena se irritou com o repórter Marcelo Moreira durante uma entrevista dele com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves. O profissional respondia a perguntas do jornalista sobre o caso de um gerente de banco que foi sequestrado por bandidos.

