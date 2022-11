"No meu governo todo mundo vai namorar e abrir o Koo", diz Lula ao entrar no app 'substituto' do Twitter

Confira as repercussões da migração de usuários para a nova rede social após crise no Twitter edit

247 - Com as especulações sobre o fim do Twitter após a debandada em massa de funcionários da plataforma devido às mudanças impostas pelo novo CEO, Elon Musk, milhares de usuários migraram para a rede concorrente chamada Koo . Um deles foi o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estreou na nova rede com bom humor e fez um trocadilho com o nome da plataforma.

"No meu governo todo mundo vai namorar e vai abrir o Koo. O Brasil feliz de novo", escreveu Lula na rede social.

O aplicativo indiano emplacou três entre os 10 termos mais populares do Twitter nesta sexta-feira (18). Assim como Lula, diversos brasileiros também fizeram trocadilhos com o nome do app.

