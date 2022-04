No ostracismo, Regime Duarte ressurge para militar em defesa de Daniel Silveira

Apoie o 247

ICL

247 - No ostracismo desde que abandonou sua carreira na Globo para se tornar uma ativista do bolsonarismo, Regina Duarte se manifestou na manhã desta sexta-feira (22) sobre o perdão que Jair Bolsonaro (PL) concedeu ao aliado e deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para soltá-lo da cadeia. "O meu presidente, o nosso presidente: Em seu governo não se aceita censura", escreveu a atriz, com a foto de uma caneta. Ela foi secretária de Cultura em 2020.

Nessa quinta (21), Bolsonaro afrontou o STF fez uma concessão de perdão ao deputado aliado. Ele havia sido condenado por 10 votos a 10 pela Corte por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE