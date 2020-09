No Pânico, Ciro chama Bolsonaro de charlatão por defender a cloroquina

Ciro Gomes também rebateu os comentaristas do Pânico que falaram sobre o aumento da popularidade de Bolsonaro. Segundo ele, essa popularidade é momentânea e tem relação com o auxílio emergencial edit

247 - Ciro Gomes (PDT) disse que Jair Bolsonaro é um “charlatão” ao defender a cloroquina, “um remédio que ele não entende patavina disso”. Ciro rebateu os comentaristas do programa que falaram sobre o aumento da popularidade de Bolsonaro. Segundo ele, essa popularidade é momentânea e tem relação com o auxílio emergencial.

Gomes destacou, porém, que com a diminuição do auxílio nos próximos meses a popularidade tende a abaixar. Ele também criticou a atitude “anticientífica” de Bolsonaro com relação à pandemia e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, “um general paraquedista que não aterrissou no chão ainda porque não entende nada da saúde”.

Além disso, Ciro Gomes defendeu que “o Brasil precisa buscar uma inserção internacional não subordinada”. Ele argumenta que “o País está se desindustrializando, a fuga de capitais estrangeiros do Brasil em 1 ano e meio é a maior da história”. “Isso fez com que nossa moeda se desvalorizou muito”, declarou.

“Isso vai para os índices de preço mais cedo ou mais tarde. Estão desmontando a economia do Brasil e não tem saída fora de um projeto nacional para que o Brasil possa se impor de novo, porque agora nós somos para eles uma grande fazenda, um grande buraco”, afirmou.