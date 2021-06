No Reino Unido, aplicativos de relacionamentos oferecem filtro de ‘vacinado’ e bônus para quem já se imunizou

Em parceria com o governo britânico, aplicativos como Tinder, Match e Badoo oferecem aos usuários um adesivo de "vacinado" na foto do perfil e bônus nas plataformas como forma de incentivar a imunização no país edit

247 - Usuários de aplicativos de namoro ganharam um plus à paquera e o governo britânico um ‘aliado’ na imunização, pelo menos é assim que pensam as autoridades locais de saúde que criaram uma campanha em parceria com alguns dos principais APP de relacionamento como Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime e Muzmatch. As plataformas estão oferecendo um adesivo de ‘vacinado’ para quem já foi imunizado colocar em sua foto do perfil, oferecido em parceria com o governo britânico.

O secretário responsável pelo programa de vacinação britânico, Nadhim Zahawi, descreveu a nova iniciativa como um "trunfo" para o programa de vacinação local.

A iniciativa é inspirada na ação desenvolvida nos Estados Unidos, mas tem um porém, não tem como aferir se as pessoas que declaram ter sido vacinadas receberam de fato os imunizantes. Até o momento, foram vacinados 59% dos 67 milhões de habitantes do país.

Os benefícios para os imunizados estão além do adesivo, alguns dos APPs incluem no pacote de incentivos à imunização créditos grátis ou acesso a recursos premium que geralmente têm custo extra, como ampliação de perfil, doação de rosas virtuais e "super curtidas".

Segundo reportagem da BBC, dos cinco mil adultos entrevistados no Reino Unido, pouco menos de 28% disseram que não namorariam alguém que não estivesse vacinado. Ou seja, parece que ter o adesivo não é o que importa na paquera por lá.

No Brasil, como o adesivo ainda não chegou e apenas 23% dos 212 milhões de habitantes foram vacinados, os usuários dos aplicativos de relacionamento estão usando a #vacinado para se ‘diferenciar’ .

