No Roda Viva, Armínio Fraga critica Paulo Guedes: "não sou dos mais otimistas"

247 - O economista e ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga criticou o ministro da Economia Paulo Guedes. Ele disse: "ele [Guedes] passou anos criticando a social democracia, às vezes injustamente, comparando gestões como a do ex-presidente Fernando Henrique com a da ex-presidente Dilma Rousseff, e sempre numa linha liberal. Ele, agora, ajudou o atual presidente a se eleger em cima de uma plataforma liberal que fazia sentido quando contrastada com o que se fez durante o governo Dilma."

Fraga prosseguiu: "as coisas não são tão fáceis quanto a gente imagina, e também dificuldades internas, que eu mencionei: um ministro liberal e um presidente não liberal. Essa era a situação que nós tínhamos: uma certa frustração, uma reforma importante, outras não ocorreram, não foram sequer apresentadas."

O ex-presidentre do Banco Central ainda manifestou seu ceticismo diante das ações do ministro: "esse era um período talvez de adaptação, essa realidade da gestão pública, da política. E de repente isso tudo foi por água abaixo. Esse projeto está postergado, já vinha tendo problemas. Vamos torcer para que esse período não dure muito, eu não sou dos mais otimistas."