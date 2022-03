“No tempo do PT, não faltava comida na mesa”, diz Lula na TV (vídeo)

Ex-presidente Lula prometeu "reconstruir o Brasil", durante inserção do PT em cadeia de rádio e TV. "Se a gente quiser, a gente pode". Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de inserção partidária do PT na TV e defendeu a reconstrução do Brasil. “No tempo do PT, não faltava comida na mesa”, disse Lula na peça.

Assista:

“No tempo do PT, não faltava comida na mesa”: Reclame colado ao #JornalNacional traz @LulaOficial de branco, com quatro depoimentos (sendo dois de mulheres negras) destacando a segurança alimentar de outrora. “Vamos reconstruir o Brasil. Se a gente quiser, a gente pode”, finaliza pic.twitter.com/b6zt6J4xVB CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 24, 2022





Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, aponta o ex-presidente Lula liderando as intenções de voto, com 43%, seguido por Jair Bolsonaro, com 26%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula é o líder em todos os cenários. No cenário 1, sem Eduardo Leite, Lula tem 43%, seguido por Bolsonaro, com 26%, Sergio Moro (8%), Ciro Gomes (6%), João Doria (2%), André Janones (2%), Vera Lúcia (1%), Simone Tebet (1%) e Felipe d'Avila (1%). A categoria brancos/nulos/nenhum soma 6%. 2% não souberam responder.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE