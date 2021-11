Noblat: Bolsonaro tanto mente e não se constrange em mentir

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "Não é por ignorância ou compulsão que o presidente Bolsonaro mente tanto, é por necessidade", escreve Ricardo noblat em sua coluna publicada no site Metrópoles. "Atravessou quase metade do planeta para dizer em Dubai diante de uma plateia de investidores que a Amazônia é uma floresta úmida que não pega fogo".

O jornalista destaca que, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, "foi batido mais um recorde de queimadas para o mês de outubro com 877 quilômetros de focos de desmatamento na Amazônia". "Em alguns casos, a desflorestação precede as queimadas", diz Noblat.

"Democracia é uma dor de cabeça, e as trapalhadas cometidas por Bolsonaro são filmadas".

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE