Noblat: JN fará perguntas previsíveis a Bolsonaro, sem levantar o tom

Segundo o jornalista, 'se Bolsonaro partir para cima dos apresentadores, as coisas poderão mudar' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Ricardo Noblat sugeriu, nesta segunda-feira (22), que o Jornal Nacional não fará perguntas importantes para Jair Bolsonaro (PL) nesta noite.

"O Jornal Nacional não armou nenhuma pegadinha para Bolsonaro. Fará as perguntas previsíveis, mas sem levantar o tom. Se Bolsonaro partir para cima dos apresentadores, ou da Globo como empresa, aí, sim, as coisas poderão mudar", escreveu o jornalista no Twitter.

O Jornal Nacional não armou nenhuma pegadinha para Bolsonaro. Fará as perguntas previsíveis, mas sem levantar o tom. Se Bolsonaro partir para cima dos apresentadores, ou da Globo como empresa, aí, sim, as coisas poderão mudar. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.