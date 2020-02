Noblat: 'venceu o prazo de validade do general Augusto Heleno'

247 - Em sua coluna publicada na Veja, o jornalista Ricardo Noblat destaca a perda de poderes do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. "Venceu o prazo de validade do general Augusto Heleno como o todo poderoso chefe do setor de inteligência do governo. A portaria nº 11, do último dia 5, publicada no Diário Oficial da União, esvazia o Gabinete de Segurança Institucional da presidência da República ainda sob o comando do general, transferindo a maioria de suas atribuições que de fato importam para o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Alexandre Ramagem", reforça o jornalista. "A portaria foi assinada pelo próprio Heleno".

De acordo com Noblat, "a justificativa formal para a desidratação do Gabinete de Segurança Institucional é dotar a ABIN de maior autonomia". "O Gabinete seguirá sob o comando do general e ministro Heleno até quando ele quiser. Heleno é um general aposentado. E, agora, um ministro decorativo. Certamente manterá o costume de pentear os cabelos antes de atender a um telefonema importante. E de viajar com Bolsonaro por toda parte".

"Entre seus colegas de ofício, Ramagem é apontado como pule de dez para assumir no futuro o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal – para prazer ou desprazer de Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, que um dia desses quase pediu demissão porque Bolsonaro queria fatiar seu ministério. Não o fez advertido por Heleno".