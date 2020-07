Nomeação de filha da Braga Netto na ANS é nepotismo clássico, afirma o jornalista Luís Costa Pinto

247 - O jornalista Luís Costa Pinto, em conversa com a TV 247, comentou a nomeação de Isabela Oassé de Moraes Braga Netto, filha do ministro da Casa Civil, general Braga Netto, para um cargo de gerência na Agência Nacional de Saúde (ANS). O processo de nomeação da filha do ministro passou pela Casa Civil e foi aprovado pela pasta. Depois da polêmica, porém, ela própria desistiu do cargo . Ministros do STF se manifestaram pela ilegalidade da presença de Isabela Braga Netto na agência. O Procurador da República em Goiás Helio Telho também disse que o ato se trata de nepotismo .

Na mesma linha de raciocínio de ministros e procuradores, Luís Costa Pinto afirmou que a nomeação da filha de Braga Netto é um caso clássico de nepotismo. O jornalista acredita que o chefe da Casa Civil esteja agora correndo para desfazer a nomeação da filha, que mancha ainda mais sua imagem e a do governo Bolsonaro.

“É nepotismo. Já existem julgamentos que consagram isso como nepotismo no Supremo Tribunal Federal. Se esse caso chegar ao Supremo, que eu acredito que não chegará porque o general neste momento deve estar correndo para desfazer o enrosco em que ele se meteu,deixou que a filha se metesse e envolveu o governo ao qual ele serve. Esse é o nepotismo clássico. Certamente foi um guarda da esquina que quis prestar um serviço ao ministro da Casa Civil, que é um militar de pijama, e abriu para ela uma vaga na ANS”.

Luís Costa Pinto lembrou que Isabela Braga Netto não tem competência técnica para assumir o cargo, já que a ANS atua na área da saúde e Isabela na área de jornalismo. “Ela é formada em jornalismo, não tem qualificação técnica para o cargo na Agência Nacional de Saúde, é a agência encarregada de fiscalizar a ação e atuação dos planos de saúde e a relação deles com a população e o Estado em trocas financeiras”.

