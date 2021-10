Novela da Globo faz chacota com fala de Bolsonaro sobre beneficiar o filho

Cena remete ao constrangedor episódio da indicação de Eduardo Bolsonaro para assumir o posto de embaixador do Brasil nos EUA edit

247 - Ambientada em 1864, durante o reinado de Pedro 2º, a novela "Nos Tempos do Imperador" apresenta como vilão principal um deputado grosseiro, chamado Tonico Rocha, vivido por Alexandre Nero. A reportagem é do jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL.

Em uma cena em tom cômico nesta segunda-feira (04), Tonico negociou uma troca de favores com Lota Pindaíba (Paula Cohen), a mulher de um fazendeiro que sonha em conquistar um título de nobreza. A mulher ajudou o deputado numa questão pessoal, envolvendo a mulher dele. E, em troca, Lota pediu a Tonico que arrumasse um cargo público para o filho dela.

"O dinheiro não é meu mesmo, é do povo", responde Tonico, em sinal de aprovação. "O seu filho vai receber uma bela de uma mamata", promete o deputado. "Dava pra ser embaixador? Nem sei o que eles faz (sic), mas eu acho pomposo. Imagina, embaixador na América!", pede Lota.

Tonico dá uma gargalhada e responde: "Embaixador na América? Não acha que é muita coisa pra aquele cabeça oca, não?" A mulher ainda tenta argumentar: "Que mãe que não ia querer oferecer o filé mignon pro filho?" Ao que o deputado responde, encerrando a questão: "Se o filé fosse seu... Esquece, que aquele estrupício não sabe nem falar a nossa língua, vai fazer vergonha lá no estrangeiro. Eu vou arrumar uma coisa pra ele."

A cena é uma referência explícita a uma fala de Jair Bolsonaro, ouvida em julho de 2019. Na época, o presidente estava sendo muito questionado por indicar um dos filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao posto de embaixador do Brasil nos EUA.

