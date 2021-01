Novo documentário revela forças por trás do governo Bolsonaro

247 - Um documentário de Brian Mier e Michael Fox lançado no último sábado (23) pela produtora alemã Redfish revela a coalizão de forças por trás do governo Bolsonaro. O filme foi transmitido também pela página do Brasil 247 no Facebook (assista abaixo).

Através de filmagens em bairros periféricos e no campo, o filme mostra como o governo estadunidense e empresas como BTG Pactual, Monsanto, Cargill e as multinacionais de petróleo estão lucrando enquanto fome e pobreza continuam a crescer no Brasil.

“Fizemos este filme pois, na minha avaliação, a mídia frequentemente individualiza personagens políticos como Jair Bolsonaro e Donald Trump, como supervilões, implicando que só retirá-los do poder resolveria todos os nossos problemas”, disse Brian Mier. “O fato é que tem forças econômicas e políticas fortes atrás do governo Bolsonaro que está lucrando pelo caos que eles espalham”.

Filmado principalmente no Estado de São Paulo, o documentário, intitulado “Desmantelando o Brasil: agenda neoliberal de Bolsonaro”, tem 25 minutos e conta com a participação de representantes da CUT, do MST, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do jornalista Bob Fernandes e da advogada Valeska Martins.

Assista abaixo, com legendas em português:

