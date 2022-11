Novo dono do Twitter, Elon Musk pede voto para republicanos nas eleições legislativas dos EUA

Apoie o 247

WASHINGTON, 7 de novembro (Reuters) Poucos dias depois de assumir o controle do poderoso gigante da mídia social Twitter, o bilionário Elon Musk recomendou na segunda-feira que os eleitores escolham candidatos republicanos para o Congresso nas eleições de meio de mandato de terça-feira nos EUA.



Musk, que também é CEO da Tesla (TSLA.O), enfrentou críticas de alguns grupos por sua postura absolutista em relação à liberdade de expressão. Eles esperam que sua posição aumente o volume de desinformação e discurso de ódio na plataforma.



Seu tweet na segunda-feira representou a primeira vez que o chefe de uma grande plataforma de mídia social endossou explicitamente um partido político dos EUA.

Musk dirigiu sua mensagem no Twitter para o que chamou de “eleitores de mentalidade independente”, escrevendo: “O poder compartilhado restringe os piores excessos de ambos os partidos, portanto, recomendo votar em um Congresso Republicano, já que a presidência é democrata”.



Os democratas do presidente Joe Biden enfrentam uma dura batalha para manter o controle do Congresso na votação de terça-feira.

Previsões eleitorais e pesquisas não partidárias sugerem que os republicanos têm uma chance muito forte de conquistar a maioria na Câmara dos Deputados, com o controle do Senado provavelmente mais disputado.



“Democratas ou republicanos hardcore nunca votam no outro lado, então os eleitores independentes são os que realmente decidem quem está no comando!”, acrescentou Musk no Twitter, que ele comprou no final do mês passado.



Musk já havia dito que votaria nos republicanos, mas diz que apoia os moderados em ambos os lados do corredor.



Em abril, Musk disse que para "o Twitter merecer a confiança do público, ele deve ser politicamente neutro, o que efetivamente significa perturbar a extrema direita e a extrema esquerda igualmente".



Musk comenta frequentemente sobre a política dos EUA.



Ele disse anteriormente que estava inclinado a apoiar o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, para presidente em 2024 e que o ex-presidente Donald Trump era velho demais para servir como presidente novamente.

