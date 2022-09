NSA é o maior hacker cibernético do mundo, afirma mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Segundo os relatórios de investigação lançados nesta segunda-feira (5) pelo Centro Nacional de Resposta a Emergências de Vírus Computacional e pela empresa 360, o Escritório de Operação de Acesso Personalizado (Office of Tailored Access Operation, TAO) da Agência de Segurança dos EUA (NSA) realizou milhares de ataques cibernéticos maliciosos contra a Universidade Politécnica do Noroeste da China, roubando um grupo de dados tecnológicos nucleares.

Os relatórios revelaram que ao longo dos anos, o TAO tem realizado ataques secretos contra empresas, governos, universidades e instituições médicas e científicas da China, nos quais controlou equipamentos de rede relacionados e foi suspeito de roubar dados de alto valor. Aliás, a entidade também monitorou os usuários de celulares na China, roubou mensagens de celulares ilegalmente e realizou posicionamento sem fio.

Os dois documentos fornecem evidências claras, incluindo 13 pessoas norte-americanas que lançaram diretamente os ataques cibernéticos à China, mais de 60 contratos e mais de 170 documentos eletrônicos firmados com operadoras de telecomunicações dos EUA para criar um ambiente de ataque da rede. Tudo isso mostra ao mundo as ações desprezíveis da NSA no ciberespaço e expõe a verdadeira cara do governo estadunidense.

Não só a China é alvo de ataques dos EUA. O país estendeu sua mão a todo o mundo, inclusive seus aliados. O semanário alemão Der Spiegel informou que mais de 500 milhões de dados telefônicos e de Internet na Alemanha foram roubados pela NSA. O jornal francês Le Monde informou que cerca de 70 milhões de dados telefônicos na França foram roubados pela NSA.

Todas as evidências provam que a NSA é o maior hacker cibernético do mundo, um fato que não pode ser negado.

