"Nunca um presidente disputou a reeleição numa situação tão desfavorável", diz Míriam Leitão sobre Bolsonaro

247 - A jornalista Míriam Leitão, em coluna publicada no jornal O Globo nesta terça-feira (16), afirmou que "nunca um presidente disputou a reeleição numa situação tão desfavorável" como Jair Bolsonaro (PL). Por outro lado, ela diz, pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (15) "confirma o favoritismo de Lula nessa entrada oficial da campanha eleitoral".

Mesmo diante das adversidades, Bolsonaro terá um ponto a explorar ao longo da campanha: "terá agora o momento mais favorável do ano, exatamente quando ele mais precisa. A economia, como se sabe, é um grande indutor de voto".

"Com a deflação de julho, a deflação de agosto, e uma inflação baixa em setembro, o custo de vida terá tido três meses de refresco quando o eleitor for às urnas no primeiro turno", diz Míriam Leitão.

A jornalista ainda faz críticas ao programa de governo de Lula e de Bolsonaro: "ontem também foi o dia final do registro de programas dos candidatos no TSE. E mesmo que isso seja apenas, no Brasil, uma formalidade, não deixa de ser desanimador ler o que as duas principais candidaturas escreveram".

