NYT diz em podcast que Bolsonaro “impediu” Brasil de adotar plano contra Covid-19 e elogia o SUS

Um podcast do jornal New York Time sobre "O que deu errado no Brasil" durante a pandemia de coronavírus foi taxativo. Bolsonaro deu errado e "impediu [o Brasil] de adotar um plano que fizesse sentido e, no fim das contas, não houve controle do vírus". Houve rasgados elogios ao SUS durante a transmissão

247 - O New York Times realizou um podcast de meia hora nesta quinta-feira (2) sob o título “O que deu errado no Brasil”, na pandemia. O correspondente do jornal no Rio, Ernesto Londoño, afirmou que Bolsonaro “impediu [o Brasil] de adotar um plano que fizesse sentido e, no fim das contas, não houve controle do vírus”. Segundo Nelson de Sá em sua coluna na Folha de S.Paulo, no podcast foi feito um relato das ações e declarações de Jair Bolsonaro desde o princípio. “O Brasil tinha o preparo, tinha um histórico de resposta decisiva aos desafios em saúde”, disse Londoño, citando Zica e Aids, mas desta vez “não montou uma resposta coerente”.

O podcast fez largos elogios ao SUS, considerado um “serviço público de saúde robusto e sofisticado” que venceu as crises anteriores de saúde e poderia ter feito o mesmo, agora.

Já o correspondente do Washington Post , Terrence McCoy, publicou a reportagem “Devastado pelo coronavírus, Brasil se torna o principal campo de testes para vacinas”, de laboratórios como o britânico AstraZeneca e o chinês Sinovac.



