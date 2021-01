NYT revela que Trump conspirou com funcionário do Departamento de Justiça para mudar resultado da Geórgia

Ao lado de Jeffrey Clark, um dos advogados mais relevantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Trump tentou forçar os legisladores da Geórgia a cancelarem o resultado das eleições presidenciais de 2020 edit

247 - O jornal New York Times revelou nesta sexta-feira (22) que o ex-presidente Donald Trump conspirou ao lado de um dos advogados mais relevantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jeffrey Clark, para forçar os legisladores da Geórgia a cancelarem o resultado das eleições presidenciais de 2020 que levaram à Casa Branca o atual presidente norte-americano, Joe Biden.

Depois de o secretário interino de Justiça Jeffrey Rosen não ceder às pressões de Trump para burlar o resultado das urnas, o ex-presidente cogitou demiti-lo e substituí-lo por Clark.

Ao saberem do plano do ex-presidente, toda a chefia do departamento combinou de realizar uma renúncia coletiva caso a demissão de Rosen fosse realmente colocada em prática.

Trump então optou por manter Rosen no cargo para evitar chamar a atenção para o assunto

O conhecimento liberta. Saiba mais