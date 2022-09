"O bolsonarismo transformou a eleição da fome em eleição do medo", diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que apesar de ir mal nas pesquisas eleitorais o bolsonarismo “ já garantiu uma vitória: transformou a eleição da fome na eleição do medo”.

“O debate sobre a carestia perdeu espaço na corrida presidencial. Agora o país discute se o capitão aceitará uma possível derrota, se os militares apoiarão uma tentativa de golpe, se o eleitor poderá votar em paz e segurança”, completa.

“A violência é um velho expediente da extrema direita. Serve para acuar adversários, apavorar eleitores, garantir apoio popular a eventuais medidas de exceção”, observa Mello Franco.

Ainda segundo ele, “o incentivo ao medo também serve como tática diversionista. Paralisada pelo temor da violência, a sociedade deixa de discutir problemas como o aumento da pobreza extrema, a precarização das relações de trabalho, os cortes em programas sociais”.

“No Brasil de 2022, a fome ronda uma em cada três famílias com crianças de até 10 anos de idade. De acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, o percentual chega a 49% no Nordeste e 52% no Norte. "Este é o país que vai às urnas — e que os ocupantes do poder se esforçarão para assustar e distrair até o dia 2”, finaliza.

