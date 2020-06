"O Brasil é e sempre foi racista", diz Miriam Leitão

247 – A jornalista Miriam Leitão assumiu uma posição importante no jornal O Globo, do grupo Globo, cujo diretor de jornalismo, Ali Kamel, defende a tese de que o Brasil não é um país racista. Miriam discorda frontalmente. "O Brasil é racista. Sempre foi. O racismo é complexo, é durável, produz violência e exclusão. Para permanecer, ele nega a própria existência e diz que a sociedade aqui sempre foi diferente da dos Estados Unidos", diz ela, em sua coluna .

"No Brasil as estatísticas mostram quem é o alvo principal da violência policial: jovens negros do sexo masculino. Pelo último Atlas da Violência, 75% dos assassinatos são de indivíduos negros. Enquanto a taxa de homicídios de brancos caiu de 37,5 por 100 mil habitantes para 30, entre 2000 e 2017. A de negros subiu de 57,7 para 82", lembra ainda a jornalista.

"Os números da educação e do trabalho trazem as cicatrizes das inúmeras formas de exclusão das pessoas pretas e pardas no Brasil. Não ver o que salta aos olhos é uma das táticas do racismo à brasileira", finaliza.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.